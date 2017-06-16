наверх
16.06.201722:32
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Приднестровье заявили, что задержанный СБУ "шпион" - психически больной

    205
    По информации МГБ Приднестровья, реализация оперативных материалов в отношении задержанного жителя Приднестровья не проводилась "в связи с признаками психических отклонений и неадекватного поведения".
    Задержанный агент МГБ Приднестровья
    Служба безопасности Украины

    ТИРАСПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Министерство госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявило, что задержанный сотрудниками спецслужбы Украины по подозрению в шпионаже приднестровец страдает психическими отклонениями.

    Установка флага Украины
    REUTERS Gleb Garanich
    Гибридная война и узурпация власти — СБУ и демократические принципы

    Пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) 16 июня сообщил о задержании на одном из пунктов пропуска на границе в Одесской области при попытке вернуться в Приднестровье жителя Тирасполя, который является агентом российских спецслужб из Приднестровья.

    "Задержанный попал в поле зрения органов госбезопасности ПМР еще в середине 90-х годов в связи с выявленными контактами с кадровым сотрудником спецслужб Украины Махницким Вадимом Валерьевичем и его информаторами", — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в пятницу на сайте МГБ ПМР.

    В сообщении отмечается, что реализация оперативных материалов в отношении задержанного жителя Приднестровья не проводилась "в связи с признаками психических отклонений и неадекватного поведения, несоответствия действительности передаваемой им украинской стороне информации". Кроме того, украинская сторона длительное время рассматривалась в Тирасполе как один из гарантов мира на Днестре, что позволяло не акцентировать внимание на связи задержанного с украинскими спецслужбами.

    В МГБ предполагают, что эти контакты продолжаются и в настоящее время. "В этой связи имеются основания полагать, что указанное лицо задействовано в попытке компрометации МГБ ПМР", — заявили в ведомстве.

    Задержанный представителями СБУ гражданин Приднестровья ранее был приговорен к крупному штрафу в рамках уголовного дела по обвинению в даче взятки, в его отношении действует исполнительное производство, поэтому министерство госбезопасности не исключает его участия в операции спецслужб за материальное вознаграждение в крупном размере.

    Позиция СБУ по данному факту в МГБ вызвала недоумение, так как лицо, указанное как агент МГБ ПМР, действительно является гражданином Приднестровья, в отношении которого в органы внутренних дел Приднестровья поступило заявление от его матери в связи с пропажей в ходе поездки в город Одессу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Золотарев: новый формат АТО нужен властям для коррекции результатов выборов. Видео
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Пункт пропуска через украинско-польскую границу "Рава-Русская" в первые часы после вступления в силу безвизового режима
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Встреча года: Порошенко едет к Трампу
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада