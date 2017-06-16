В Приднестровье заявили, что задержанный СБУ "шпион" - психически больной

ТИРАСПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Министерство госбезопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявило, что задержанный сотрудниками спецслужбы Украины по подозрению в шпионаже приднестровец страдает психическими отклонениями.

Пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) 16 июня сообщил о задержании на одном из пунктов пропуска на границе в Одесской области при попытке вернуться в Приднестровье жителя Тирасполя, который является агентом российских спецслужб из Приднестровья.

"Задержанный попал в поле зрения органов госбезопасности ПМР еще в середине 90-х годов в связи с выявленными контактами с кадровым сотрудником спецслужб Украины Махницким Вадимом Валерьевичем и его информаторами", — говорится в сообщении пресс-службы, размещенном в пятницу на сайте МГБ ПМР.

В сообщении отмечается, что реализация оперативных материалов в отношении задержанного жителя Приднестровья не проводилась "в связи с признаками психических отклонений и неадекватного поведения, несоответствия действительности передаваемой им украинской стороне информации". Кроме того, украинская сторона длительное время рассматривалась в Тирасполе как один из гарантов мира на Днестре, что позволяло не акцентировать внимание на связи задержанного с украинскими спецслужбами.

В МГБ предполагают, что эти контакты продолжаются и в настоящее время. "В этой связи имеются основания полагать, что указанное лицо задействовано в попытке компрометации МГБ ПМР", — заявили в ведомстве.

Задержанный представителями СБУ гражданин Приднестровья ранее был приговорен к крупному штрафу в рамках уголовного дела по обвинению в даче взятки, в его отношении действует исполнительное производство, поэтому министерство госбезопасности не исключает его участия в операции спецслужб за материальное вознаграждение в крупном размере.

Позиция СБУ по данному факту в МГБ вызвала недоумение, так как лицо, указанное как агент МГБ ПМР, действительно является гражданином Приднестровья, в отношении которого в органы внутренних дел Приднестровья поступило заявление от его матери в связи с пропажей в ходе поездки в город Одессу.