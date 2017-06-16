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    СБУ: "МГБ Приднестровья" собиралось создать агентурную сеть в Одесской области

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    По информации СБУ, при попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. При осмотре сотрудники СБУ обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду.
    Задержанный агент МГБ Приднестровья
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предотвратила в Одесской области создания агентурной сети иностранных спецслужб, сообщает пресс-служба СБУ.

    Служба безопасности Украины
    Украинское фото
    Эксперт об СБУ, СИЗО СБУ и правах человека

    "Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российских спецслужб приказали сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Житель Тирасполя имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", — говорится в сообщении.

    Как утверждает пресс-служба, сотрудники СБУ зафиксировали разговоры мужчины с украинскими правоохранителями, которые отказались работать на Россию, записывая их для возможного шантажа.

    Служба безопасности Украины
    Задержанный агент "МГБ Приднестровья"

    "При попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. При осмотре сотрудники СБ Украины обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду", — отмечается в сообщении.

    Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о необходимости разработать и принять изменения в украинское законодательство об уголовной ответственности за ведение гибридной войны.

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