СБУ: "МГБ Приднестровья" собиралось создать агентурную сеть в Одесской области

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины предотвратила в Одесской области создания агентурной сети иностранных спецслужб, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российских спецслужб приказали сотруднику Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Житель Тирасполя имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на приднестровские и российские спецслужбы", — говорится в сообщении.

Как утверждает пресс-служба, сотрудники СБУ зафиксировали разговоры мужчины с украинскими правоохранителями, которые отказались работать на Россию, записывая их для возможного шантажа.

Служба безопасности Украины Задержанный агент "МГБ Приднестровья"

"При попытке вернуться в Приднестровье правоохранители задержали злоумышленника на одном из пунктов пропуска на границе. При осмотре сотрудники СБ Украины обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду", — отмечается в сообщении.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил о необходимости разработать и принять изменения в украинское законодательство об уголовной ответственности за ведение гибридной войны.