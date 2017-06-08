Приднестровье: Украина превратилась в сторону конфликта

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украина в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию из страны-гаранта превратилась фактически в сторону конфликта, заявил председатель Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Александр Щерба.

"Украина из страны-гаранта, которая приобщилась к переговорному процессу благодаря усилиям РФ, становится фактически стороной конфликта, занимая отдельную, обособленную позицию", — сказал Щерба в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья".

"Те действия недружелюбные в отношении приднестровского народа, которые поддерживаются властными структурами республики Молдовы, проводятся по инициативе и с нажимом со стороны Киева. Это я услышал в ее (председателя Партии социалистов Молдавии Зинаиды Гречаной) словах в качестве факта, подтверждения, и это тоже правда ", — отметил он.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.