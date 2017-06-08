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    Политика

    Приднестровье: Украина превратилась в сторону конфликта

    (обновлено: )228
    Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики считают, что Украина из страны-гаранта, которая приобщилась к приднестровскому урегулированию, становится фактически стороной конфликта, занимая отдельную, обособленную позицию.
    Флаг Приднестровья
    RIA News И. Зенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Украина в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию из страны-гаранта превратилась фактически в сторону конфликта, заявил председатель Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Александр Щерба.

    Политолог Оазу Нантой
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    "Украина из страны-гаранта, которая приобщилась к переговорному процессу благодаря усилиям РФ, становится фактически стороной конфликта, занимая отдельную, обособленную позицию", — сказал Щерба в ходе круглого стола в Госдуме на тему "Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья".

    "Те действия недружелюбные в отношении приднестровского народа, которые поддерживаются властными структурами республики Молдовы, проводятся по инициативе и с нажимом со стороны Киева. Это я услышал в ее (председателя Партии социалистов Молдавии Зинаиды Гречаной) словах в качестве факта, подтверждения, и это тоже правда ", — отметил он.

    В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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