От "кактуса" до "политического страуса". Власть раздирают скандалы

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Цветы" и "кактусы". Луценко vs Пинзеник

В понедельник, 3 июля, генпрокурор Юрий Луценко и первый зампредседателя комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник ("Народный фронт") устроили словесную перепалку в кулуарах парламента. Это произошло после заседания комитета ВР, на котором рассматривалось представление ГПУ на нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Луценко раскритиковал работу регламентного комитета и лично его председателя Павла Пинзеника и послал его к "спонсору".

В то же время Пинзеник вспомнил Луценко его слова о том, что "жаль, что депутаты не цветы, потому что они не хотят добровольно сажаться".

"Превратите депутатов в растения, пусть они выполняют вашу волю и не выпендриваются", — сказал Пинзеник.

Луценко, в свою очередь, обвинил руководство комитета в "позорном прикрытии" своего коллеги Дейдея.

"Вы превратили их в кактусов, которых нельзя трогать, потому что вы на комитете, не выходя в Верховную Раду, решили, что вы знаете лучше закон, чем все остальные. Вы не суд, вы здесь должны делать технические вещи — передавать эти документы на рассмотрение в зал Верховной Рады", — сказал ему Луценко и добавил: "Идите уже к спонсору".

Позже он сказал, что комитет "явно покрывает народного депутата от того, чтобы он отвечал на вопросы следователя или детектива так же как любые другие граждане Украины".

Как известно, в понедельник регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа Евгения Дейдея. ГПУ просила Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа по подозрению в "незаконном обогащении".

Ссора за Донбасс

На днях конфликт между замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгием Тукой и главой Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским разгорелся с новой силой. И хотя, на первый взгляд, вопрос касался чисто экологической проблематики Донбасса, без кулуарных политических разборок здесь явно не обошлось.

Так, 30 июня Тука выступил с неожиданным заявлением, что, мол, из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо переселять оттуда местных жителей.

"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет", – заявил он.

Правда, чиновник так и не объяснил, как и куда он предлагает переселить более 1,5 млн жителей.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский резко раскритиковал заявление заместителя министра.

"Журналисты спрашивают, как бы я прокомментировал заявления Георгия Туки относительно экологического бедствия на Донбассе и необходимости отселения людей. Ответил так: иногда лучше молчать, чем говорить", — написал он у себя в Facebook.

Реакция Туки на такие слова не заставила себя долго ждать. В ответ чиновник обозвал Жебривского "политическим страусом".

"Вопрос экологии региона — чрезвычайно сложный. Делать вид, будто ничего не происходит — "политический страусизм"! Вместо того, чтобы решать на современном уровне вопросы водоочистки (например, для Мариуполя), значительно проще выдать комментарий "лучше иногда молчать". Только от замалчивания проблема не решится. И от того, что радиометром измерять уровень минерализации воды, — тоже ничего не решится", - написал он у себя в Facebook.

По словам Туки, он, например, еще задолго до трагедии во Львове знал о проблемах в Украине с переработкой мусора, еще раньше он знал о нерентабельности шахт на Донбассе и необходимость их закрытия.

"Уважаемые "политические страусы"! И вы все тоже об этом прекрасно знали. И знаете! Так вынимайте головы из песка!", — призвал он.

Впрочем, как пишут СМИ, обоюдные обвинения чиновников – лишь ширма, за которой ведется реальная борьба за кресло председателя объединенной Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Как известно, идею создания единой военно-гражданской администрации для двух прифронтовых областей еще в июне озвучивал Жебривский.

Перепалка антикоррупционеров

Назрел очередной разлад и в среде антикоррупционных органов. Речь идет о давно накалившихся отношениях между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), которая, по идее, должна осуществлять надзор за деятельностью НАБУ.

В начале июня 2017 года глава НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий в очередной раз обменялись едкими комментариями в адрес друг друга.

Конфликт между ними зрел уже давно. Еще в декабре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Бюро просит привлечь к ответственности антикоррупционного прокурора Холодницкого.

На этот раз Холодницкий заявил, что в интервью Сытник не только разглашает данные следствия в уголовных процессах, но и выражает личную неприязнь к нему, пишет ТСН.

Так он отреагировал на такое заявление руководителя НАБУ: "Я сейчас могу показать документы, которые составляли прокуроры. К сожалению, есть определенные амбиции, не знаю причин всего этого. Но если мы говорим о качестве документов, то прокуроры тоже иногда такое пишут, что без смеха смотреть невозможно".

Холодницкий в ответ подчеркнул, что "не намерен падать ниже плинтуса в тех или иных утверждениях".

"Вы хотите услышать комментарий на интервью, я не готов теми словами, которые там были в этом интервью, отвечать. Я просто делаю свою работу. Я не буду падать ниже плинтуса в тех или иных утверждениях. Я с ними не согласен. С ними не согласен каждый работник САП. Потому что все видят нашу работу, все видят, как здесь работают", - отметил руководитель САП.

По материалам из открытых источников интернет