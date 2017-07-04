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    Аналитика и комментарии

    От "кактуса" до "политического страуса". Власть раздирают скандалы

    (обновлено: )25910
    В последнее время скандалы среди политической элиты все чаще выплескиваются наружу. Впрочем, понятно, что обоюдные обвинения чиновников – лишь ширма, за которой ведется реальная политическая борьба за власть.
    Флаг Украины
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    "Цветы" и "кактусы". Луценко vs Пинзеник

    В понедельник, 3 июля, генпрокурор Юрий Луценко и первый зампредседателя комитета ВР по вопросам регламента Павел Пинзеник ("Народный фронт") устроили словесную перепалку в кулуарах парламента. Это произошло после заседания комитета ВР, на котором рассматривалось представление ГПУ на нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

    Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на нардепа Евгения Дейдея
    Генеральная прокуратура Украины
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    Луценко раскритиковал работу регламентного комитета и лично его председателя Павла Пинзеника и послал его к "спонсору". 

    В то же время Пинзеник вспомнил Луценко его слова о том, что "жаль, что депутаты не цветы, потому что они не хотят добровольно сажаться". 

    "Превратите депутатов в растения, пусть они выполняют вашу волю и не выпендриваются", — сказал Пинзеник.

    Луценко, в свою очередь, обвинил руководство комитета в "позорном прикрытии" своего коллеги Дейдея.

    "Вы превратили их в кактусов, которых нельзя трогать, потому что вы на комитете, не выходя в Верховную Раду, решили, что вы знаете лучше закон, чем все остальные. Вы не суд, вы здесь должны делать технические вещи — передавать эти документы на рассмотрение в зал Верховной Рады", — сказал ему Луценко и добавил: "Идите уже к спонсору".

    Позже он сказал, что комитет "явно покрывает народного депутата от того, чтобы он отвечал на вопросы следователя или детектива так же как любые другие граждане Украины".

    Как известно, в понедельник регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа Евгения Дейдея. ГПУ просила Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа по подозрению в "незаконном обогащении".

    Ссора за Донбасс

    На днях конфликт между замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгием Тукой и главой Донецкой военно-гражданской администрации Павлом Жебривским разгорелся с новой силой. И хотя, на первый взгляд, вопрос касался чисто экологической проблематики Донбасса, без кулуарных политических разборок здесь явно не обошлось.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперт: Донбасс на грани экологического катаклизма

    Так, 30 июня Тука выступил с неожиданным заявлением, что, мол, из-за экологической ситуации на Донбассе люди не смогут там жить в течение 10 лет, поэтому необходимо переселять оттуда местных жителей. 

    "Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет", – заявил он.

    Правда, чиновник так и не объяснил, как и куда он предлагает переселить более 1,5 млн жителей.

    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский резко раскритиковал заявление заместителя министра.

    "Журналисты спрашивают, как бы я прокомментировал заявления Георгия Туки относительно экологического бедствия на Донбассе и необходимости отселения людей. Ответил так: иногда лучше молчать, чем говорить", — написал он у себя в Facebook. 

    Реакция Туки на такие слова не заставила себя долго ждать. В ответ чиновник обозвал Жебривского "политическим страусом". 

    "Вопрос экологии региона — чрезвычайно сложный. Делать вид, будто ничего не происходит — "политический страусизм"! Вместо того, чтобы решать на современном уровне вопросы водоочистки (например, для Мариуполя), значительно проще выдать комментарий "лучше иногда молчать". Только от замалчивания проблема не решится. И от того, что радиометром измерять уровень минерализации воды, — тоже ничего не решится", - написал он у себя в Facebook.

    Семен Семенченко. Архивное фото
    Украинское фото
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    По словам Туки, он, например, еще задолго до трагедии во Львове знал о проблемах в Украине с переработкой мусора, еще раньше он знал о нерентабельности шахт на Донбассе и необходимость их закрытия. 

    "Уважаемые "политические страусы"! И вы все тоже об этом прекрасно знали. И знаете! Так вынимайте головы из песка!", — призвал он.

    Впрочем, как пишут СМИ, обоюдные обвинения чиновников – лишь ширма, за которой ведется реальная борьба за кресло председателя объединенной Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Как известно, идею создания единой военно-гражданской администрации для двух прифронтовых областей еще в июне озвучивал Жебривский. 

    Перепалка антикоррупционеров

    Назрел очередной разлад и в среде антикоррупционных органов. Речь идет о давно накалившихся отношениях между Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), которая, по идее, должна осуществлять надзор за деятельностью НАБУ. 

    В начале июня 2017 года глава НАБУ Артем Сытник и руководитель САП  Назар Холодницкий в очередной раз обменялись едкими комментариями в адрес друг друга. 

    НАБУ показало украинскую коррупцию в мире
    NABU/YouTube
    НАБУ сняло "промо-ролик" украинской коррупции в мире

    Конфликт между ними зрел уже давно. Еще в декабре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Бюро просит привлечь к ответственности антикоррупционного прокурора Холодницкого.

    На этот раз Холодницкий заявил, что в интервью Сытник не только разглашает данные следствия в уголовных процессах, но и выражает личную неприязнь к нему, пишет ТСН

    Так он отреагировал на такое заявление руководителя НАБУ: "Я сейчас могу показать документы, которые составляли прокуроры. К сожалению, есть определенные амбиции, не знаю причин всего этого. Но если мы говорим о качестве документов, то прокуроры тоже иногда такое пишут, что без смеха смотреть невозможно".

    Холодницкий в ответ подчеркнул, что "не намерен падать ниже плинтуса в тех или иных утверждениях". 

    "Вы хотите услышать комментарий на интервью, я не готов теми словами, которые там были в этом интервью, отвечать. Я просто делаю свою работу. Я не буду падать ниже плинтуса в тех или иных утверждениях. Я с ними не согласен. С ними не согласен каждый работник САП. Потому что все видят нашу работу, все видят, как здесь работают", - отметил руководитель САП. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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