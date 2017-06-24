Жебривский предложил создать единую ВГА для прифронтовых областей

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступает создание единой ВГА для двух прифронтовых областей. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"По моему убеждению, правильно было бы сделать единую военно-гражданскую администрацию на две области. Руководитель этой военно-гражданской администрации должен быть не меньше уровня заместителя секретаря СНБО и в том числе член правительства, чтобы безотлагательно те вопросы, которые есть на тех территориях, прорабатывать. Первым заместителем должен быть военный человек, который, безусловно, должен осуществлять военную операцию. Понятно, что этот штаб командования, как говорят, должен состоять, во-первых, из политической фигуры, руководителя военно-гражданской администрации, первого заместителя – военного, председателей ОГА, заместителей руководителя военно-гражданской администрации. И дальше вся эта структура пойдет", — считает Жебривский.

Он добавил, что намерен донести свою позицию в данном вопросе президенту Петру Порошенко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.