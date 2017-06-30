Мадуро объявил "всенародную облаву" на пилота, атаковавшего суд и МВД

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с просьбой к жителям страны помочь поймать пилота вертолета, который атаковал верховный суд (ВС) и здание МВД.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером Оскаром Пересом в минувший вторник угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и ВС, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали произошедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

"Он преступник, убийца, и я прошу помощи у всего народа Венесуэлы. Если он еще находится в нашей территории, то пусть народ Венесуэлы, опознав его, поймает этого террориста и преступника, где бы он ни был", – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

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Он отдельно обратился к проправительственным общественным и политическим организациям с просьбой оказать содействие органам госбезопасности в этом деле.

В результате атаки вертолета под управлением Переса на правительственные здания никто не пострадал. Вертолет позднее был обнаружен в штате Варгас, однако его экипаж сумел скрыться.