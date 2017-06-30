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    Нардеп обвинил главу МВД в попытке узурпировать власть

    (обновлено: )572100
    Народный депутат Сергей Лещенко заявил, что министр внутренних дел показывает признаки "возможного недемократического захвата власти".
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    Сергей Лещенко. Архивное фото
    Украинский кризисный медиацентр

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что влияние министра внутренних дел Арсена Авакова в украинской политике сопоставимо с влиянием премьера, и обвинил главу МВД в попытке узурпации власти.

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    "В том, что создал Аваков, определенные признаки возможного недемократического захвата власти… по своему влиянию уже догоняет премьер-министра, будучи всего лишь министром. Ни одно решение в правительстве без согласия Авакова не проходит, он имеет своеобразное вето. Он является "смотрящим" за министрами от "Народного фронта", которые ходят к нему на отчет", — сказал Лещенко в эфире телеканала "ZIK".

    Политик считает, что сложившаяся ситуация "очень опасна", учтивая то, что Аваков стоят у истоков создания национальных батальонов.

    Ранее сообщалось, что Подольский райсуд Киева обязал народного депутата Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны Министерства внутренних дел, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

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