Нардеп обвинил главу МВД в попытке узурпировать власть

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что влияние министра внутренних дел Арсена Авакова в украинской политике сопоставимо с влиянием премьера, и обвинил главу МВД в попытке узурпации власти.

"В том, что создал Аваков, определенные признаки возможного недемократического захвата власти… по своему влиянию уже догоняет премьер-министра, будучи всего лишь министром. Ни одно решение в правительстве без согласия Авакова не проходит, он имеет своеобразное вето. Он является "смотрящим" за министрами от "Народного фронта", которые ходят к нему на отчет", — сказал Лещенко в эфире телеканала "ZIK".

Политик считает, что сложившаяся ситуация "очень опасна", учтивая то, что Аваков стоят у истоков создания национальных батальонов.

Ранее сообщалось, что Подольский райсуд Киева обязал народного депутата Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны Министерства внутренних дел, сообщил глава МВД Арсен Аваков.