Мобильные операторы начали ограничивать доступ к российским соцсетям

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Мобильные операторы Украины начали ограничивать предоставление услуг доступа к российским социальным сетам и ресурсам, сообщается на сайте компании "Vodafone Украина".

Президент Петр Порошенко во вторник, 16 мая, утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В среду указ президента был опубликован в официальной прессе и вступил в силу.

"Телеком операторы АО "Киевстар", ООО "Лайфселл" и Vodafone Украина сообщают, что со среды вступил в силу указ президента Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"… Выполняя требования упомянутого указа, телеком операторы отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтам в соответствии с техническими возможностями", — сообщается на сайте.

Так, при попытке открыть приложение "Яндекс.Такси" на смартфоне возникает "ошибка загрузки". У пользователей возникают трудности и с доступом к сервисам "ВКонтакте" и Mail.ru. При этом домашнего интернета ограничения пока не коснулись.

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Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко заявлял, что блокирование провайдерами доступа к попавшим под санкции российским сайтам невозможно воплотить в жизнь в полной мере, операторы технически не готовы к такому шагу.