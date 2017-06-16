В огонь и в воду. Турок застрял в унитазе, доставая телефон

Освободиться самостоятельно мужчине не удалось и пришлось вызывать спасателей.

Судя по видео, его рука застряла в канализационной трубе по плечо.

Когда произошел инцидент, не известно. В Youtube кадры появились 15 июня.

Несколько дней назад в Казахстане произошел трагический случай. Двое взрослых и 10-летняя девочка погибли, провалившись в выгребную яму туалета на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области. Установлено, что в септик сначала упала девочка, уронив туда мобильный телефон. Затем, пытаясь спасти ребенка, в яму провалились взрослые.

До этого в Нью-Джерси (США) 67-женщина упала в открытый люк, отвлекшись на телефон на ходу. В местной полиции рассказали, что пенсионерка провалилась в двухметровую шахту, не заметив открытые газопроводчиками створки люка.