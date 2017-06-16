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    В огонь и в воду. Турок застрял в унитазе, доставая телефон

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    Мужчина застрял в унитазе общественного туалета, пытаясь достать упавший туда смартфон. Инцидент произошел в Эрзуруме на северо-востоке Турции.
    Канал Millennial News на youtube

    Освободиться самостоятельно мужчине не удалось и пришлось вызывать спасателей.

    Американская пенсионерка упала в люк, засмотревшись в телефон. Видео
    Канал NBC4 WCMH-TV Columbus на Youtube
    Американская пенсионерка упала в люк, засмотревшись в телефон

    Судя по видео, его рука застряла в канализационной трубе по плечо.

    Когда произошел инцидент, не известно. В Youtube кадры появились 15 июня.

    Несколько дней назад в Казахстане произошел трагический случай. Двое взрослых и 10-летняя девочка погибли, провалившись в выгребную яму туалета на территории частного дома в поселке Кыргаулды Алматинской области. Установлено, что в септик сначала упала девочка, уронив туда мобильный телефон. Затем, пытаясь спасти ребенка, в яму провалились взрослые. 

    До этого в Нью-Джерси (США) 67-женщина упала в открытый люк, отвлекшись на телефон на ходу. В местной полиции рассказали, что пенсионерка провалилась в двухметровую шахту, не заметив открытые газопроводчиками створки люка.

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