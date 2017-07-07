Путин о личной встрече с Трампом: телефонных разговоров было недостаточно

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что очень рад личному знакомству и отметил, что телефонных звонков всегда недостаточно для обсуждения тем, сообщает C-SPAN.

Смотрите также: Глаза в глаза. Кадры первой встречи Путина и Трампа

"Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы двухсторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то конечно такие встречи необходимы", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что "рад лично познакомиться" с Трампом и выразил надежду, что их встреча приведет к конкретным результатам, как того хотел бы и американский лидер.

Встреча Путина и Трампа проходит в рамках саммита G20 в Гамбурге. Это первая встреча лидеров двух стран. Трамп официально стал 45-м президентом США в январе 2017 года.