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    Путин о личной встрече с Трампом: телефонных разговоров было недостаточно

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    Первая встреча Путина и Трампа (44)

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    Как отметил Владимир Путин, если главы государств хотят решать "вопросы двухсторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то конечно такие встречи необходимы".
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что очень рад личному знакомству и отметил, что телефонных звонков всегда недостаточно для обсуждения тем, сообщает C-SPAN.

    Рукопожатие Трампа и Путина. Видео
    Скриншот с видео, размещенного Bundesregierung в Facebook
    Первое рукопожатие Путина и Трампа: как это было

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    "Конечно, телефонных разговоров недостаточно. Если мы хотим решать вопросы двухсторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки, то конечно такие встречи необходимы", — сказал российский лидер.

    Путин добавил, что "рад лично познакомиться" с Трампом и выразил надежду, что их встреча приведет к конкретным результатам, как того хотел бы и американский лидер.

    Встреча Путина и Трампа проходит в рамках саммита G20 в Гамбурге. Это первая встреча лидеров двух стран. Трамп официально стал 45-м президентом США в январе 2017 года.

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