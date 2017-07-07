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    Полиция не подтвердила данные об атаке на отель, где остановился Путин

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (29)

    (обновлено: )438
    По информации полиции Гамбурга, стычки демонстрантов с правоохранителями продолжаются "по всему городу", но атаки на отель, где остановился Путин, не было.
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Полиция Гамбурга не подтверждает сообщения СМИ о попытках протестующих атаковать отель, где разместилась приехавшая на саммит G20 российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным, заявил РИА Новости официальный представитель полиции.

    Саммит G20 в Гамбурге
    REUTERS Bernd Von Jutrczenka/POOL
    Хозяйка бала, или Меркель встречает гостей на G20

    Ранее немецкий таблоид Bild сообщил об атаке на охрану отеля Парк Хаятт, где разместилась российская и ряд других делегаций.

    "Мы не можем подтвердить это", — сказал сотрудник полиции, добавив, что стычки демонстрантов с полицией продолжаются " по всему городу".

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал РИА Новости, что российскую сторону не уведомляли о каких-либо инцидентах в отеле.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге и пожали друг другу руки.

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