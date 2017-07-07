Полиция не подтвердила данные об атаке на отель, где остановился Путин

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Полиция Гамбурга не подтверждает сообщения СМИ о попытках протестующих атаковать отель, где разместилась приехавшая на саммит G20 российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным, заявил РИА Новости официальный представитель полиции.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил об атаке на охрану отеля Парк Хаятт, где разместилась российская и ряд других делегаций.

"Мы не можем подтвердить это", — сказал сотрудник полиции, добавив, что стычки демонстрантов с полицией продолжаются " по всему городу".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал РИА Новости, что российскую сторону не уведомляли о каких-либо инцидентах в отеле.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге и пожали друг другу руки.