Арабские страны оставили за собой право принять новые меры против Катара

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина, Надим Зуауи. Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн оставляют за собой право принять новые меры политического и экономического характера после отказа Катара выполнить выдвинутые требования, говорится в совместном заявлении арабских стран.

"Двенадцатый пункт списка гласит, что согласие на выполнение всех требований должно поступить в течение десяти дней после их передачи, в противном случае — они аннулируются", — говорится в заявлении. Таким образом, арабские страны не считают себя более связанными этим документом, и оставляют за собой право "принять меры экономического, политического или юридического характера, которые сочтут адекватными, в подходящее для этого время".

Эти меры призваны защитить арабские государства от политики катарского правительства, "которая угрожает их стабильности и безопасности".

Ранее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

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Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.