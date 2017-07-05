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    В мире

    Катар отверг требования арабских стран, бойкот продолжится

    Тема:

    Дипломатическая блокада Катара (55)

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    Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ продолжат политический и экономический бойкот Катара, дополнительные меры в отношении Дохи будут предприняты после консультаций.
    Флаг Катара
    flickr.com/Banotat-Q6r

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Катар отказался от выполнения требований "арабской четверки", говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в среду в Каире.

    "Выразили сожаление в связи с отрицательным ответом, поступившим от Катара, который свидетельствует о пренебрежении и несерьёзном подходе к проблеме", — говорится в документе, который зачитал глава МИД Египта Самех Шукри.

    Флаг Катара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Катар. Военное вмешательство будет означать начало новой мировой войны

    Между тем, глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр сообщил, что Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ продолжат политический и экономический бойкот Катара, дополнительные меры в отношении Дохи будут предприняты после консультаций.

    "Этот бойкот (Катара) продолжится, пока Катар не исправит свою политику. Что касается следующих мер, то консультации продолжаются, у нас есть суверенное право для того, чтобы предпринять любые меры, которые соответствуют международному праву, мы рассмотрим эти действия, проконсультируемся, и предпримем меры в подходящее время", — сказал аль-Джубейр на пресс-конференции в Каире.

    Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

    Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

    Катар отвергает обвинения арабских соседей и заявляет, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены. 

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