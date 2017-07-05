Тысячи сотрудников госдепа недовольны руководством - WSJ

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Тысячи сотрудников госдепартамента США и Агентства США по международному развитию обеспокоены будущим своих ведомств и отсутствием поддержки со стороны администрации президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на попавший в распоряжении издания доклад консалтинговой фирмы.

Как пишет издание, доклад должен быть распространен среди сотрудников в среду. Отмечается, что он был составлен для госсекретаря США, который предпринимает усилия по реорганизации учреждения на фоне резкого сокращения бюджета.

Большая часть из порядка 35 тысяч опрошенных сотрудников госдепа и Агентства США по международному развитию выразили недовольство работой ведомств, а также беспокойство по поводу администрации Трампа и руководства Тиллерсона.

"Люди задаются вопросом, понимают ли эти две группы роль, которую госдеп играет для продвижения интересов США в мире", — говорится в докладе. В исследовании также отмечается, что "люди не говорят оптимистично о будущем". "Отсутствие четкого видения будущего дает почву для спекуляций и слухов по поводу того, что их может ждать впереди", — говорится в докладе.

Как пишет газета, сотрудники госдепартамента также выражают тревогу по поводу планируемого сокращения бюджета и возможных увольнений. Помимо этого среди сотрудников ведомства прослеживаются опасения по поводу "дальнейшей интеграции Агентства США по международному развитию в госдепартамент или милитаризации внешней политики" страны.

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Сообщается, что за 110-страничный доклад госдеп заплатил консалтинговой фирме Insigniam около 1,1 миллиона долларов. Всего в исследовании приняли участие 35386 сотрудников двух ведомств, которым было предложено "напрямую" обратиться к Тиллерсону. Некоторые из них были "очень приветливыми", в тоже время другие были "грубыми и вульгарными".

Накануне пресс-служба президента Петра Порошенко подтвердила визит Тиллерсона в Киев, который состоится 9 июля. Руководителя внешнеполитического ведомства США примет глава государства "для обсуждения вопросов укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и продолжения координации усилий по противодействию российской агрессии против Украины".