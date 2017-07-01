Общеевропейская церемония прощания с Гельмутом Колем пройдет в Страсбурге

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Общеевропейская церемония прощания с "отцом объединения Германии", экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем пройдет в субботу во французском Страсбурге.

Шестой канцлер ФРГ и один из влиятельнейших немецких и европейских политиков, "архитектор объединенной Европы" после окончания холодной войны Гельмут Йозеф Михаэль Коль ушел из жизни 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в немецком городе Людвигсхафен.

Траурная церемония пройдет утром в субботу в здании Европарламента, а затем политик будет похоронен в Германии.

К 9 утра к месту прощания начнут прибывать высокие зарубежные делегации — общим числом не менее 40. Среди участников церемонии — президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр России Дмитрий Медведев и экс-президент США Билл Клинтон.

В программе церемонии отмечается, что с речами выступят председатель Европарламента Антонио Таяни, председатель Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, экс-премьер Испании Фелипе Гонсалес. Также запланированы выступления Макрона, Меркель, Медведева и Клинтона.

Музыкальное сопровождение церемонии будет обеспечивать филармонический оркестр страсбургского университета. Во время прощания прозвучит "Похоронный марш" из оратории "Саул" Георга Генделя, фрагменты пьесы Франца Шуберта "Розамунда" и Седьмой симфонии Людвига ван Бетховена. Оркестр исполнит также национальный гимн Германии и гимн Европы.

После окончания церемонии гроб с телом Коля сначала на вертолете доставят в Людвигсхафен, а затем — уже на корабле — в город Шпайер на юго-западе Германии, где и пройдут похороны.

Для обеспечения порядка и безопасности в день церемонии, по информации французских СМИ, дополнительно мобилизованы две тысячи полицейских и жандармов, а также 300 спасателей. Работать в режиме повышенной готовности будут саперные службы и специалисты по защите от дронов.

Усиленные меры безопасности будут установлены в окрестностях городского аэропорта, куда будут прибывать делегации, а также на трассе A35, соединяющей воздушную гавань с Европарламентом, — она будет перекрыта во время следования официальных кортежей к месту прощания и в обратную сторону.

Многие улицы вокруг самого Европарламента будут перекрыты с раннего утра, запрет на движение будет действовать и на воде: судоходство по Рейну и реке Иль ограничат почти на целый день.

Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 года в городе Людвигсхафен (Рейнланд-Пфальц) в семье чиновника финансового управления Ганса Коля и его супруги Сесилии Коль (урожденной Шнур). Он был третьим ребенком в семье.

После гимназии будущий канцлер поступил на юридический факультет Франкфуртского университета, но вскоре перевелся перешел в Гейдельбергский университет, где изучал историю и общественно-политические науки.

Первые шаги в политике Коль совершил еще будучи школьником, вступив в 1946 году в партию "Христианско-демократический союз". Он занимал все новые и новые посты, становясь главой ХДС в Рейнланд-Пфальце (1966), затем — премьер-министром этой земли (1969) и, наконец, председателем ХДС ФРГ (1973-1998).

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В октябре 1982 года Коль был избран шестым федеральным канцлером Германии в ходе первого в истории бундестага удавшегося конструктивного вотума недоверия действующему федеральному канцлеру Гельмуту Шмидту. Этот высокий пост Коль занимал 16 лет.

Именно он сыграл решающую роль в процессе воссоединения Западной и Восточной Германии в 1989–1990 годах.

За вклад экс-канцлера в преодоление раздробленности Европы и объединение Германии кандидатуру Коля неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира.