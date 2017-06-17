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    Церемония прощания с Гельмутом Колем пройдет в Страсбурге - СМИ

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    При жизни Гельмут Коль был удостоен почетного гражданства Европы. Подобная церемония прощания на общеевропейском уровне будет проводиться впервые. Дата проведения не называется.
    Гельмут Коль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Общеевропейская церемония прощания с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем состоится во французском Страсбурге. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью таблоиду Bild.

    Гельмут Коль
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    "Еще при жизни Гельмут Коль был удостоен почетного гражданства Европы, что подчеркнуло его исключительные заслуги. Поэтому сейчас также следует воздать ему должное, проведя европейскую церемонию прощания", — сказал Юнкер.

    Как отмечает Bild, подобная церемония на общеевропейском уровне будет проводиться впервые. Дата проведения не называется.

    Экс-канцлер ФРГ (с 1982 по 1998 год) Коль скончался в пятницу утром в своем доме в немецком Людвигсхафене. Ему было 87 лет. Он был одним из влиятельнейших немецких и европейских политиков, одним из архитекторов объединенной Европы после окончания холодной войны. Исторической заслугой Коля считается воссоединение Западной и Восточной Германии.

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