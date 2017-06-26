В Польше объяснили наплывом 1,4 млн украинцев отказ принимать беженцев

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Польша не обязана принимать мигрантов с юга, так как приняла много мигрантов из Украины, заявил евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в интервью изданию Polskatimes.

В минувшем году премьер-министр Польши Беата Шидло, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, заявила, что ее страна приняла около миллиона выходцев из Украины. За какой период, премьер не уточнила.

"Польша свою часть солидарности с лихвой выполнила, потому что мы приняли в общей сложности 1,4 миллиона украинцев", — сказал Сариуш-Вольский.

"Проблема в том, что лидеры ЕС как будто не замечают этого притока мигрантов из Украины в Польшу. Мы добиваемся, чтобы иммигрантов с востока считать вместе с иммигрантами с юга, но нам в этом отказывают. А мы не можем согласиться на то, чтобы мы выполнили эту нашу часть, так сказать, солидарности, вытекающей из географии и геополитики, и еще в придачу принимали мигрантов с юга, которые, в свою очередь, как мы знаем, не ассимилированы, не адаптированы к нашим обычаям, культуре, правилам, законам или трудно адаптирующиеся, а часть из них несет с собой угрозу", — заявил евродепутат.

"В этом вопросе можем иметь абсолютно чистую совесть", — заключил он.

При этом он призвал признать угрозу, которую несут мигранты с юга для Европы. "Во-первых, мы должны дуть на холодное (перестраховываться — ред.), потому что есть опасность. По последним данным Европола, в Польше в 2016 году задержали пять джихадистов. Так что это не так, что "наша хата с краю" и ничего нам не грозит", — сказал Сариуш-Вольский.

"Если речь идет о явлениях миграции и терроризма, то очевидна связь между одним и другим. Часто во имя политической корректности, особенно западные левые либеральные элиты, политики и СМИ это отрицают. В то же время открытым текстом говорят об этом руководители разведок Германии и других стран. Указывают, сколько процентов среди этого потока мигрантов являются джихадистами", — заявил он.

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении по своей территории 160 тысяч из находившихся на тот момент в Греции и Италии беженцев из Африки. Квоты распределялись пропорционально населению остальных стран ЕС и ряду других факторов. Польша обязалась тогда принять 7 тысяч человек, Чехия — 1,6 тысячи, Венгрия — 1,3 тысячи, Словакия — 900 человек. За последние два года Польша и Венгрия не приняли ни одного мигранта, Чехия взяла 12 человек, Словакия — 16.

Еврокомиссия сообщила ранее, что направляет формальные письма Чехии, Польше и Венгрии в рамках процедуры, которая может привести к санкциям против трех стран в связи с отказом принимать беженцев.

Напомним, ранее глава МВД Польши Мариуш Блащак призвал прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.