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    В Чехии впервые будут судить человека за участие в боях на Донбассе

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (644)

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    Согласно информации чешского журналиста-расследователя, на Донбассе "воюют десятки чехов, и за них обязательно рано или поздно возьмется чешская полиция".
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    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Чехии впервые будут судить человека за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне ополченцев. Об этом сообщает iROZHLAS, ссылаясь на материал чешского журналиста-расследователя Ондржея Кундры в еженедельнике Respekt.

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    В беседе с "Радио Свобода" Кундра рассказал: "Из того, что мне о нем известно, это человек, который уже долго выискивает в жизни военные элементы, он служил и в чешской армии. А до этого он некоторое время жил на Донбассе. Полиция его обвиняет в том, что он то ли принимал участие, то ли присоединился к "военным" акциям, хотя, возможно, прямого участия в них не принимал. Но и за это его можно привлечь к суду".

    Кундра уверен, что на Донбассе воюют десятки чехов, и за них обязательно рано или поздно возьмется чешская полиция.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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