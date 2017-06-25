наверх
25.06.201709:26
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "Хлебное перемирие" в Донбассе: военные заявили о новых потерях

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (641)

    (обновлено: )18510
    По данным штаба АТО, ситуация в районе проведения спецоперации остается напряженной, за прошедшие сутки ополченцы 25 раз открывали огонь, в результате боевых действий двое военных погибло, еще трое получили ранения.
    Украинский военный на блокпосту при въезде в Мариуполь
    REUTERS/Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 25 нарушениях режима тишины в Донбассе за минувшие сутки, двое военных погибло, еще трое получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции в Facebook.

    Рудяков: закон о реинтеграции Донбасса таит опасность военного обострения
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса таит опасность военного обострения

    "Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной… За прошедшие сутки… (ополченцы) 25 раз открывали огонь по нашим позициям… В результате боевых действий за прошедшие сутки двое военных погибло, еще трое получили ранения", — говорится в сообщении.

    Как заявляют силовики, на приморском направлении было зафиксировано семь нарушений: обстреливались их позиции вблизи Широкино и Павлополя. Согласно сообщению пресс-центра, на донецком направлении огонь открывался в районе населенного пункта Авдеевки, Верхнетроицкого, а также Каменки. Одиннадцать раз открывали огонь на луганском направлении, утверждают в пресс-центре. Удары в этом районе наносились по Катериновке, Троицкому, Крымскому, Новотошковскому, Новоалександровке, Новозвановке.

    Ополченцы использовали минометы 120-миллиметрового калибра, артиллерийские системы, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Визит Порошенко в США: обеим сторонам была нужна только картинка — Бортник
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Бортник назвал три цели, которые преследует закон о реинтеграции Донбасса
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против