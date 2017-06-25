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    В СЦКК заявили об угрозе загрязнения воды Донбасса химотходами

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (643)

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    На сегодняшний день в резервуаре накоплено почти 33 тыс. тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.
    Торецкий фенольный завод
    wikipedia

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. На Торецком фенольном заводе давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы на резервуаре с вредными химическими отходами, но ополченцы не предоставляют гарантий безопасности.

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    Об этом заявляет Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Заявление размещено на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

    Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в резервуаре накоплено почти 33 тыс. тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.

    В результате обстрелов на этом объекте повышенной опасности выведен из строя трубопровод, через который откачивали воду.

    "Между тем, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки. Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реку Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области", — объяснили в СЦКК.

    В заявлении отмечается, что с начала 2017 года "Торецкий фенольный завод" отправил 9 заявок относительно гарантирования безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на дамбе шламонакопителя. Вооруженные силы Украины предоставили гарантии безопасности по всем девяти заявкам, в то время как ополченцы не предоставили ни одной.

    Ранее сообщалось, что городу Торецк грозит техногенная катастрофа и эпидемии инфекционных заболеваний из-за того, что ополченцы не дают гарантий безопасности для ремонта водовода "Горловка-Торецк".

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