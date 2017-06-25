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    Медведчук: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит "Минску-2"

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (639)

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    Медведчук заявил, что "полностью разделяет мнение" полпреда РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова о том, что готовящийся законопроект о деоккупации Донбасса делает "упор на военное решение" конфликта.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

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    "Инициативы "партии войны" о "новом формате" противоречат духу и букве минских соглашений. А секретарь СНБО Турчинов, заявляя, что это "только усилит фундамент минских соглашений…", вводит в заблуждение украинцев и все мировое сообщество. Цель "партии войны" — окончательно и бесповоротно похоронить мирный план и перейти к полномасштабным боевым действиям на Востоке Украины", — цитирует Медведчука пресс-служба на странице в Facebook.

    Медведчук также заявил, что "полностью разделяет мнение" полпреда РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова о том, что готовящийся законопроект о деоккупации Донбасса делает "упор на военное решение" конфликта.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. 

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