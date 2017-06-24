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    Путин в Крыму встретится с детьми из Донбасса

    (обновлено: )11740
    Согласно информации, на встрече также будут присутствовать дети из США, Японии, Казахстана, Кыргызстана. Многие из них родились в смешанных семьях, где папа или мама имеют российское гражданство.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин пообщается в "Артеке" с детьми из Донбасса. Об этом сообщила руководитель управления детских лагерей "Артека" Елена Загаевская.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    К тому же, в МДЦ "Артек", где пройдет встреча, будут присутствовать дети из США, Японии, Казахстана, Кыргызстана. Многие из них родились в смешанных семьях, где папа или мама имеют гражданство РФ. Они пообщаются с президентом и зададут ему вопросы, волнующие их.

    "Девочка из Японии тут. Ещё США, Казахстан, Кыргызстан. Есть из Донбасса. Почти что все (из смешанных семей)", — сказал организатор.

    В субботу Путин находится в Крыму, где в "Артеке" откроет седьмую смену 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит. В 80-е годы во время холодной войны "Артек" принимал сотни детей из разных стран, но наиболее известным он стал после приезда американской школьницы из штата Мэн — Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову, в котором она спросила генсека, почему он "собирается завоевать весь мир". Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в "Артек", чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.

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