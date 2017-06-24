Путин в Крыму встретится с детьми из Донбасса

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости. Российский президент Владимир Путин пообщается в "Артеке" с детьми из Донбасса. Об этом сообщила руководитель управления детских лагерей "Артека" Елена Загаевская.

К тому же, в МДЦ "Артек", где пройдет встреча, будут присутствовать дети из США, Японии, Казахстана, Кыргызстана. Многие из них родились в смешанных семьях, где папа или мама имеют гражданство РФ. Они пообщаются с президентом и зададут ему вопросы, волнующие их.

"Девочка из Японии тут. Ещё США, Казахстан, Кыргызстан. Есть из Донбасса. Почти что все (из смешанных семей)", — сказал организатор.

В субботу Путин находится в Крыму, где в "Артеке" откроет седьмую смену 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит. В 80-е годы во время холодной войны "Артек" принимал сотни детей из разных стран, но наиболее известным он стал после приезда американской школьницы из штата Мэн — Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову, в котором она спросила генсека, почему он "собирается завоевать весь мир". Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в "Артек", чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.