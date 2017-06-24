наверх
24.06.201715:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин рассказал, с чем была связана его работа в КГБ

    (обновлено: )28740
    По словам Владимира Путина, разведчики-нелегалы – люди особые, особого качества, особых убеждений: "Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы... не каждый может".
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Работа президента России Владимира Путина в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой.

    Об этом Путин рассказал на телеканале "Россия 1", информирует сайт "Вести.ru".

    Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин в День памяти и скорби возложил венки к Могиле Неизвестного солдата

    "Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой", — отметил он.

    По словам Путина, разведчики-нелегалы – "люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера".

    "Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова", — отметил глава государства.

    Путин в 1985-1990 годах по линии Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) работал в Дрездене (ГДР) в качестве директора местного Дома дружбы СССР-ГДР.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Избрание меры пресечения
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Валерий Чалый. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против