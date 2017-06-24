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    Путин в субботу посетит Крым, чтобы открыть смену в "Артеке"

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    По данным пресс-службы Кремля, Путин во время визита в Крым ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря "Артек" и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в субботу посетит Крым и побывает в детском центре "Артек", где ознакомится с результатами реконструкции и откроет седьмую смену года, посвященную американской школьнице Саманте Смит, которой удалось побывать в советском пионерлагере во время холодной войны в 1980-х годах, сообщает пресс-служба Кремля.

    Флаг США
    GABRIELLE LURIE / AFP
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    В 1980-е годы "Артек" принимал сотни детей из разных стран, а всемирную известность он получил после приезда американской школьницы из штата Мэн — Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову. Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в "Артек", чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.

    Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".

    "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. 

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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