Путин в субботу посетит Крым, чтобы открыть смену в "Артеке"

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в субботу посетит Крым и побывает в детском центре "Артек", где ознакомится с результатами реконструкции и откроет седьмую смену года, посвященную американской школьнице Саманте Смит, которой удалось побывать в советском пионерлагере во время холодной войны в 1980-х годах, сообщает пресс-служба Кремля.

В 1980-е годы "Артек" принимал сотни детей из разных стран, а всемирную известность он получил после приезда американской школьницы из штата Мэн — Саманты Рид Смит. Ее визит в лагерь стал возможен после письма руководителю СССР Юрию Андропову. Андропов в ответ на письмо девочки пригласил Саманту в "Артек", чтобы она могла убедиться в миролюбии советских людей. Смит посетила лагерь в 1983 году.

Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".

"Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.