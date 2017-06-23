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    Путин едет в Крым

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    По данным пресс-службы Кремля, российский президент посетит детский центр "Артек", где примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, а также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря.
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, посетит Крым, побывает в детском центре "Артек", сообщает пресс-служба Кремля.

    "Двадцать четвертого июня Владимир Путин в Республике Крым посетит международный детский центр "Артек". Президент примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит, а также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", — говорится в сообщении.

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    Отмечается, что "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. 

    В 2015 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту национализации российской стороной международного детского центра "Артек". МИД Украины считает такое решение противоправным.

    Киев не признал итогов крымского референдума о присоединении к России и считает Крым украинской автономной республикой, а территорию оккупированной.

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