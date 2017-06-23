Путин едет в Крым

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в субботу, 24 июня, посетит Крым, побывает в детском центре "Артек", сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать четвертого июня Владимир Путин в Республике Крым посетит международный детский центр "Артек". Президент примет участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, которая посвящена самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит, а также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей.

В 2015 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по факту национализации российской стороной международного детского центра "Артек". МИД Украины считает такое решение противоправным.

Киев не признал итогов крымского референдума о присоединении к России и считает Крым украинской автономной республикой, а территорию оккупированной.