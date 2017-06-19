Крым ответил Киеву на угрозы Scooter тюремным сроком

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Угрозы украинских властей тюремными сроками для участников немецкой группы Scooter за выступление на предстоящем в Балаклаве музыкальном фестивале ZBFest вызывают недоумение, сказал РИА Новости заместитель генерального директора агрофирмы "Золотая Балка" Игорь Ткачук.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что немецкой группе Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление на музыкальном фестивале в Балаклаве, который пройдет в начале августа. Как пишет издание, лишение свободы для участников группы маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер Scooter подтвердил Bild, что лидер группы Эйч Пи Бакстер и его коллеги полетят в Крым самолетом через Москву.

"Нам очень странно слышать обвинения в адрес музыкантов мирового масштаба, которые едут на фестиваль играть классную музыку, то есть сеять разумное, доброе, вечное. И уж полное недоумение вызывают угрозы тюремным сроком по отношению к артистам", — сказал Ткачук.

Организатор напомнил, что музыкальный фестиваль ZBFest, который второй раз проводит агрофирма "Золотая Балка" в Балаклаве – социальное мероприятие, цель которого – подарить людям незабываемый праздник в прекрасном месте. Ставится задача объединить людей на почве любви к хорошей музыке, к потрясающей природе, к искусству в целом, сказал Ткачук.

"В нашем фестивале нет никакой политической подоплеки, — подчеркнул собеседник агентства. — Мы вообще не хотим звучать в таком недобром, негативном контексте. Напротив – мы хотим пригласить всех, в том числе граждан Германии и Украины, послушать выступление лучших российских и западных музыкантов на наших виноградниках и получить настоящее удовольствие от жизни!"

Фестиваль пройдет на виноградниках агрофирмы под открытым небом в Балаклавской долине 4 и 5 августа. Среди исполнителей, которые приедут в Севастополь, помимо Scooter, российские группы "Ленинград" (Сергей Шнуров), "Серьга" (Сергей Галанин), "Бригада С" (Гарик Сукачев), Дмитрий Билан, L'One, группа "Градусы".