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    Политика

    Киевский суд отменил запрет на торговлю с Крымом

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    Народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Лапин, выступая в парламенте, назвал решение Киевского административного апелляционного суда "позорным фактором".
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Киевский административный апелляционный суд отменил запрет на ввоз и вывоз товаров из Крыма, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Лапин, выступая в парламенте.

    Крымская неделя моды
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В 2015 году правительство приняло постановление о прекращении товарооборота с Крымом, исключение сделано лишь для социально значимых продуктов питания и гуманитарной помощи.

    Нардеп уточнил, что суд принял данное решение еще 14 июня.

    "Нардеп назвал данное судебное решение "позорным фактором" и обратился к Владимиру Гройсмана и Кабмину с требованием "внести новое постановление, чтобы отстоять экономические интересы Украины", — сообщает espreso.tv.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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