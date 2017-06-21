Киевский суд отменил запрет на торговлю с Крымом

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Киевский административный апелляционный суд отменил запрет на ввоз и вывоз товаров из Крыма, сообщил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Лапин, выступая в парламенте.

В 2015 году правительство приняло постановление о прекращении товарооборота с Крымом, исключение сделано лишь для социально значимых продуктов питания и гуманитарной помощи.

Нардеп уточнил, что суд принял данное решение еще 14 июня.

"Нардеп назвал данное судебное решение "позорным фактором" и обратился к Владимиру Гройсмана и Кабмину с требованием "внести новое постановление, чтобы отстоять экономические интересы Украины", — сообщает espreso.tv.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.