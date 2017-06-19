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    На встрече в Белом доме украинская сторона поднимет вопрос Крыма - эксперт

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    Встреча года: Порошенко едет к Трампу (19)

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    Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин в эфире "ГС" спрогнозировал, что приоритетной темой переговоров президентов Украины и США станет урегулирование конфликта в Донбассе.
    Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник Петр Порошенко прибудет в Вашингтон, а позднее в Овальном кабинете встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Кроме того, в этот день глава государства проведет переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

    Петр Порошенко в США
    REUTERS Jonathan Ernst
    Через тернии. Первая встреча Порошенко с Трампом

    Какие темы будут на повестке дня предстоящих переговоров президентов Украины и США, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

    "Прежде всего, это вопрос сотрудничества Украины и США, или шире — НАТО и Украины, в вопросах безопасности. И без сомнения, это тема урегулирования конфликта на Донбассе, она будет приоритетной на этой встрече. Кроме того, без сомнения, украинская сторона будет поднимать вопрос статуса Крыма, поскольку в последнее время очевидно, что тема Крыма уходит на второй план, и это руководство Украины рассматривает как негативный сигнал. И сейчас на таком уровне пытается поднимать крымский вопрос, и я думаю, что этот вопрос в этот раз будет поднят", — высказал уверенность Кирюхин.

    Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом Майком Пенсом США и президентом Дональдом Трампом. В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что глава государства отправился с рабочим визитом в США. При этом он не уточнил ни цель визита, ни программу встреч.

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