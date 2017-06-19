На встрече в Белом доме украинская сторона поднимет вопрос Крыма - эксперт

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Вечером в понедельник Петр Порошенко прибудет в Вашингтон, а позднее в Овальном кабинете встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Кроме того, в этот день глава государства проведет переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом, а также министрами энергетики и экономики.

Какие темы будут на повестке дня предстоящих переговоров президентов Украины и США, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

"Прежде всего, это вопрос сотрудничества Украины и США, или шире — НАТО и Украины, в вопросах безопасности. И без сомнения, это тема урегулирования конфликта на Донбассе, она будет приоритетной на этой встрече. Кроме того, без сомнения, украинская сторона будет поднимать вопрос статуса Крыма, поскольку в последнее время очевидно, что тема Крыма уходит на второй план, и это руководство Украины рассматривает как негативный сигнал. И сейчас на таком уровне пытается поднимать крымский вопрос, и я думаю, что этот вопрос в этот раз будет поднят", — высказал уверенность Кирюхин.

Ранее СМИ сообщали, что президент Петр Порошенко во вторник проведет встречи с вице-президентом Майком Пенсом США и президентом Дональдом Трампом. В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что глава государства отправился с рабочим визитом в США. При этом он не уточнил ни цель визита, ни программу встреч.