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    Россия

    Путин рассказал, как передумал быть летчиком и решил стать разведчиком

    (обновлено: )8110
    По словам Путина, когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть: "Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было".
    Президент России Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал, как он решил стать разведчиком. Об этом он сказал на встрече с классными руководителями выпускных классов.

    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Прямая линия" Путина. Россиян действительно волнует Украина - Якубин

    По его словам, когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть.

    "Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", — отметил он.

    По словам Путина, там ему посоветовали закончить сначала вуз и получить юридическое образование.

    "С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", — сказал Путин.

    Глава государства добавил, что в итоге поступил на юрфак.

    "Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", — сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.

    Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что никогда не кричит на людей.

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