Путин рассказал, как передумал быть летчиком и решил стать разведчиком

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин рассказал, как он решил стать разведчиком. Об этом он сказал на встрече с классными руководителями выпускных классов.

По его словам, когда он решил стать разведчиком, то пришел в приемную КГБ СССР, чтобы выяснить, как туда попасть.

"Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо", — отметил он.

По словам Путина, там ему посоветовали закончить сначала вуз и получить юридическое образование.

"С этого момента я перестал заниматься физикой, химией, математикой. Просто перестал", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в итоге поступил на юрфак.

"Но до этого я хотел быть летчиком. Я пошел в летное училище, походил по коридорам, посмотрел. Потом я представил себе, как будет складываться моя жизнь", — сказал он, отметив, что в итоге понял, что ему будет это неинтересно.

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