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    Россия

    Путин заявил, что никогда не кричит на людей

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    Путин отметил, что "вообще никогда не кричит": "Вам нужно, чтобы люди все слышали. А если вы кричите, если вы повышаете тон, тогда люди плохо понимают смысл сказанного им".
    Владимир Путин в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что никогда не кричит на людей. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

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    Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. 

    "Дмитрий, он на вас кричит?" — спросил Стоун пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

    "Нет, никогда", — ответил Песков.

    Путин также подтвердил, что "вообще никогда не кричит". "Поскольку когда вы кричите, то вы плохо слышите. Вам нужно, чтобы люди все слышали. А если вы кричите, если вы повышаете тон, тогда люди плохо понимают смысл сказанного им", — пояснил президент.

    Напомним, 15 июня Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, которая длилась четыре часа.

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