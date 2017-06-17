Путин заявил, что никогда не кричит на людей

КИЕВ, 16 июн – РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что никогда не кричит на людей. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу.

"Дмитрий, он на вас кричит?" — спросил Стоун пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Нет, никогда", — ответил Песков.

Путин также подтвердил, что "вообще никогда не кричит". "Поскольку когда вы кричите, то вы плохо слышите. Вам нужно, чтобы люди все слышали. А если вы кричите, если вы повышаете тон, тогда люди плохо понимают смысл сказанного им", — пояснил президент.

Напомним, 15 июня Владимир Путин дал большую пресс-конференцию, которая длилась четыре часа.