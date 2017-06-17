Путин: США все еще видят в России врага

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что США видят Россию как угрозу и геополитического врага страны, но это ошибка.

Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. В ней опубликованы фрагменты, не вошедшие в четырехсерийный фильм.

"Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества. На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру", — заявил президент России.

Ранее Путин заявил, что Россия "ни при каких обстоятельствах" не выдаст США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.