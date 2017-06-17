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    Россия

    Путин: США все еще видят в России врага

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    По словам российского президента, у РФ и США "есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру".
    Президент РФ В. Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил, что США видят Россию как угрозу и геополитического врага страны, но это ошибка.

    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

    Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. В ней опубликованы фрагменты, не вошедшие в четырехсерийный фильм.

    "Я думаю, что не все заключается в идеологических мотивах, здесь больше геополитического соперничества. На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг. У нас есть много областей, в которых совместная работа без сомнения принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру", — заявил президент России.

    Ранее Путин заявил, что Россия "ни при каких обстоятельствах" не выдаст США экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

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