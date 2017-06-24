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    Минобороны: обстановка в Донбассе остается напряженной

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (631)

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    Как сообщили в Минобороны, "очередное обострение было зафиксировано на луганском направлении, на которое, в частности, пришлась львиная доля нарушения перемирия со стороны противника".
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Министерство обороны Украины заявило, что ополченцы продолжают нарушать перемирие в Донбассе, особенно на луганском направлении.

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    "Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной. Очередное обострение было зафиксировано на луганском направлении, на которое, в частности, пришлась львиная доля нарушения перемирия со стороны противника", — сказал на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник, отметив, что именно там ополченцы "активней всего использовали тяжелое вооружение".

    "Неспокойная остается обстановка также и в Попаснянском районе, из восьми случаев нарушения режима тишины семь сопровождались минометным огнем", — добавил он.

    В среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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