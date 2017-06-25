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    Россия десятилетия пытается подорвать американскую демократию - ЦРУ

    (обновлено: )49
    На вопрос о том, есть ли доказательства вмешательства Российской Федерации в выборы США, директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео ответил отрицательно.
    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что на протяжении нескольких десятилетий Российская Федерация пытается подорвать демократию США. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

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    "Разведывательное сообщество сообщило, что в эти выборы вмешались русские способом, который, честно говоря, не очень оригинальный. Они делали это на протяжении слишком долгого времени, десятилетиями мы имеем дело с попыткой русских подорвать американскую демократию", — сказал Помпео. Он добавил, что "в некотором смысле это не новость, но определенно акцентирует внимание на способности придумать, как их (русских — Ред.) остановить".

    На вопрос о том, есть ли у него доказательства вмешательства РФ Помпео ответил отрицательно.

    США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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