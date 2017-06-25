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    В мире

    Танк врезался в столб на репетиции парада в Минске

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    Танк Т-72 по ходу следования колонны боевой техники к месту проведения репетиции парада выехал за пределы проезжей части и врезался в столб и дерево. Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм".
    Танк врезался в столб на репетиции парада в Минске
    citydog

    МИНСК, 24 июн — РИА Новости. Танк Т-72, двигавшийся в колонне техники для участия в репетиции парада к Дню Независимости Белоруссии 3 июля, врезался в столб на центральном проспекте Минска, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.

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    Генеральная репетиция парада по случаю Дня Независимости республики проходила вечером в субботу на проспекте Машерова в Минске. Как ожидается, в этом году в параде примут участие 220 единиц боевой техники, а состав парадных расчетов будет увеличен до 27.

    К месту репетиции колонна военной и гражданской техники, участвующей в параде, двигалась по проспекту Независимости белорусской столицы. Движение по этому проспекту и ряду примыкающих к проспекту Машерова улиц было перекрыто, за движением техники на тротуарах наблюдали жители города.

    По данным агентства, танк Т-72 по ходу следования колонны боевой техники к месту проведения репетиции парада выехал за пределы проезжей части и врезался в столб и дерево. Инцидент произошел напротив киностудии "Беларусьфильм".

    citydog
    Танк врезался в столб на репетиции парада в Минске

    По предварительной информации, из случайных зрителей никто не пострадал.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ и других подразделений, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины.

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