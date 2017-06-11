В Минобороны утвердили форму для участников парада ко Дню Независимости

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ и других подразделений, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, сообщается на сайте Минобороны.

"При осмотре было установлено, в какой именно форме одежды будут находиться военнослужащие различных силовых структур: ВСУ, пограничников, Нацполиции и Нацгвардии. А также были отобраны элементы форменной одежды (ремни, аксельбанты, обувь), которые будут использоваться время мероприятия", — говорится в сообщении.

Был отработан единый подход к форме одежды всех силовых структур, которые будут участвовать в военном параде ко Дню Независимости Украины.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ №132/2017 о праздновании 26-й годовщины Независимости Украины. Указом предусматривается проведение парада войск на Крещатике и Майдане Независимости.