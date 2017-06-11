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    Общество

    В Минобороны утвердили форму для участников парада ко Дню Независимости

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    При осмотре было установлено, в какой именно форме одежды будут находиться военнослужащие различных силовых структур: ВСУ, пограничников, Нацполиции и Нацгвардии. А также были отобраны элементы форменной одежды.
    Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ и других подразделений, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины, сообщается на сайте Минобороны.

    Флаг Украины
    УНИАН
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    "При осмотре было установлено, в какой именно форме одежды будут находиться военнослужащие различных силовых структур: ВСУ, пограничников, Нацполиции и Нацгвардии. А также были отобраны элементы форменной одежды (ремни, аксельбанты, обувь), которые будут использоваться время мероприятия", — говорится в сообщении.

    Был отработан единый подход к форме одежды всех силовых структур, которые будут участвовать в военном параде ко Дню Независимости Украины.

    Ранее президент Петр Порошенко подписал указ №132/2017 о праздновании 26-й годовщины Независимости Украины. Указом предусматривается проведение парада войск на Крещатике и Майдане Независимости.

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