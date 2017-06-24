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    Военные РФ и руководство Латакии подписали соглашение о прекращении огня

    (обновлено: )18810
    Подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные в Сирии утвердили впервые. Ранее такие договора подписывались только с отдельными населенными пунктами.​
    Российские военные в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня, первое такого уровня, сообщил офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов.

    По его словам, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные утвердили впервые. Ранее такие договора подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

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    Воронцов также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.

    В ходе международных переговоров в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра. По данным источника РИА Новости, документ допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий.

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    Глава российской делегации на переговорах в Астане, спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев, говорил, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности. По его словам, возможно участие и других стран, но только на базе консенсуса. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми также говорил, что Иран готов направить в Сирию наблюдателей, если будет достигнуто соответствующее соглашение.

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