Жертвами удара коалиции США по сирийско-иракской границе стали 12 человек

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КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по поселению на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака близ сирийско-иракской границы, погибли 12 мирных граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Так называемая международная коалиция ведет войну в координации с ИГ", — пишет агентство со ссылкой на военный источник.

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По данным источника, удары авиации стали причиной гибели 12 мирных граждан.

На днях сообщалось, что коалиция во главе с США сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки.