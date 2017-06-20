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    Жертвами удара коалиции США по сирийско-иракской границе стали 12 человек

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    Коалиции во главе с США нанесла удар по поселению на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака близ сирийско-иракской границы. По данным СМИ, в результате удара погибли 12 мирных жителей.
    Гуманитарный кризис в Сирии. Архивное фото
    REUTERS/Abdalrhman Ismail

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по поселению на юго-востоке сирийской провинции Эль-Хасака близ сирийско-иракской границы, погибли 12 мирных граждан, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

    "Так называемая международная коалиция ведет войну в координации с ИГ", — пишет агентство со ссылкой на военный источник.

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    По данным источника, удары авиации стали причиной гибели 12 мирных граждан.

    На днях сообщалось, что коалиция во главе с США сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки. 

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