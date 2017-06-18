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    Коалиция во главе с США сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки

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    Сирия: США нанесли новый удар (294)

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    В сирийском оборонном военном ведомстве заявили, что то, что коалиция сбила самолет ВВС Сирии, подтверждает, что "они координируют свои действия с ИГ".
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 июн – РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки в воскресенье, говорится в сообщении минобороны САР.

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    "Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ", — говорится в сообщении.

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    По данным сирийского минобороны, в результате самолет сбит, а "пилот до сих пор не найден". В сирийском военном ведомстве также заявили, что то, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что "они координируют свои действия с ИГ".

    "Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи", — отметили в ведомстве.

    В начале июня сообщалось, что более 30 беженцев погибли из-за ударов коалиции в пригороде Ракки. 

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    Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.

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