Коалиция во главе с США сбила самолет сирийских ВВС в районе Ракки

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости Украина. Коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки в воскресенье, говорится в сообщении минобороны САР.

"Наш самолет сбили сегодня в обед около города Ракка, когда он выполнял задачу против ИГ", — говорится в сообщении.

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По данным сирийского минобороны, в результате самолет сбит, а "пилот до сих пор не найден". В сирийском военном ведомстве также заявили, что то, что коалиция сбила самолет, подтверждает, что "они координируют свои действия с ИГ".

"Их действия пытаются остановить сирийскую армию и их союзников в борьбе против терроризма, в то время как наша армия и союзники делают большие успехи", — отметили в ведомстве.

В начале июня сообщалось, что более 30 беженцев погибли из-за ударов коалиции в пригороде Ракки.

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Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.