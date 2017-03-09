Несколько сотен морпехов США прибыли в Сирию для освобождения Ракки

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Несколько сотен морских пехотинцев США были размещены в Сирии в рамках подготовки к операции по освобождению сирийского города Ракка от террористической группировки "Исламское государство", передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Ранее в среду газета Washington Post сообщила, что в Сирию для поддержки операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ прибыла группа американских морских пехотинцев. До сих пор в Сирии действовали 500 американских спецназовцев. Официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй сообщил РИА Новости, что США по соображениям безопасности не будут комментировать размещение своих войск в Сирии.

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Как отмечает агентство, нахождение морских пехотинцев США в Сирии временное. Вместе с военнослужащими в Сирии размещена также тяжелая артиллерия. Как сообщала газета, при поддержке операции по освобождению Ракии планируется применять гаубицы M777.

Самопровозглашенная "столица" ИГ город Ракка расположен на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

США сейчас оказывают поддержку силам Сирийской арабской коалиции, которые находятся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду и ведут бои с ИГ в районе Ракки и других местах.