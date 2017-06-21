Террорист в Брюсселе пытался взорвать чемодан с гвоздями – прокурор

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Террорист, нейтрализованный во вторник военными на центральном вокзале Брюсселя, пытался взорвать чемодан с гвоздями и газовыми баллонами, но бокс взорвался лишь частично, сообщил журналистам официальный представитель федеральной прокуратуры Брюсселя Эрик Ван дер Сипт.

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По его информации, мужчина вошел в здание вокзала в 20.39, сначала подошел к кассам, а затем спустился к пассажирам, стоявшим возле лестницы. Он отошел от группы людей и в 20.44 вновь подошел к ним, с криками взорвав свой чемодан.

"Чемодан немедленно загорелся. Мужчина бросил свой багаж и спустился на перрон, преследуя начальника вокзала. Тем временем чемодан взорвался еще раз, сильнее. В нем были гвозди и газовые баллоны", — заявил представитель прокуратуры.

Отвечая на вопросы журналистов, прокурор заявил, что мужчина "хотел причинить гораздо больший ущерб". "Он пытался взорвать чемодан, который загорелся, был первый взрыв, затем отошел, чемодан взорвался второй раз сильнее, но ущерб мог быть гораздо значительнее", — сказал Ван дер Сипт.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. Инцидент квалифицирован как теракт.