Меркель: Ватикан поддержал борьбу ФРГ за Парижское соглашение по климату

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Ватикан поддержал намерения Берлина бороться за Парижское соглашение по климату. Об этом она сказала в субботу после встречи с папой Римским Франциском.

"Мы говорили о нашей повестке в G20… Основным пунктом (на саммите G20 в июле в Гамбурге – Ред.) мы изберем Африку, соседний с Европой континент. Папа приветствовал это. Он поддержал меня продолжать этот путь, так же как и бороться за международные соглашения, к примеру, за Парижское соглашение. Как нам известно, Соединенные Штаты Америки, к сожалению, выходят из этого соглашения", — заявила Меркель, ее цитирует рассылка пресс-службы правительства ФРГ.

По словам Меркель, в начале встречи понтифик выразил соболезнования в связи с кончиной экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, который умер 16 июня. Франциск указал, что Коль был "великим государственным деятелем", говорится в заявлении Меркель.

"В целом, для меня это был очень ободряющий разговор, чтобы продолжать идти по пути единения, несмотря на все вызовы, и пытаться шаг за шагом добиваться успеха для всего мирового сообщества. В этом духе мы продолжим подготовку для встречи G20 в начале июля", — добавила Меркель.

Ранее Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.