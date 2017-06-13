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    Мэй уточнила на встрече с Макроном, когда начнутся переговоры по Brexit

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (502)

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    Премьер-министр Великобритании на встрече с президентом Франции заявила, что расписание переговоров по Brexit сохраняется, "и они начнутся на следующей неделе".
    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Начало переговоров по Brexit состоится на следующей неделе, подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    Мэй прибыла в Париж днем во вторник. После рабочего ужина и пресс-конференции лидеров ожидает совместный просмотр товарищеского футбольного матча между командами двух стран. На стадионе, где будет проходить игра, введены повышенные меры безопасности.

    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в Великобритании. Не исключено, что Брекзита не будет

    "Я подтверждаю президенту Макрону, что расписание переговоров по Brexit сохраняется, и они начнутся на следующей неделе", — заявила Мэй по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

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    Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Процесс "развода" был запущен чуть ли не через год — 29 марта текущего года. ЕС и Великобритания должна договориться о его условиях до конца марта 2019 года, но срок этот может быть расширен по согласованию сторон. В ЕС неоднократно отмечали, что простых переговоров об условиях Brexit ждать не стоит.

    Политическая нестабильность, вызванная итогами внеочередных парламентских выборов в Великобритании, прошедших в четверг, привела к росту рисков отсрочки начала переговоров по Brexit, запланированных на 19 июня. При этом в понедельник британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подтвердил, что начнет переговоры о выходе страны из ЕС именно 19 июня.

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