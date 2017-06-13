Мэй уточнила на встрече с Макроном, когда начнутся переговоры по Brexit

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Начало переговоров по Brexit состоится на следующей неделе, подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Мэй прибыла в Париж днем во вторник. После рабочего ужина и пресс-конференции лидеров ожидает совместный просмотр товарищеского футбольного матча между командами двух стран. На стадионе, где будет проходить игра, введены повышенные меры безопасности.

"Я подтверждаю президенту Макрону, что расписание переговоров по Brexit сохраняется, и они начнутся на следующей неделе", — заявила Мэй по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже.

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Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Процесс "развода" был запущен чуть ли не через год — 29 марта текущего года. ЕС и Великобритания должна договориться о его условиях до конца марта 2019 года, но срок этот может быть расширен по согласованию сторон. В ЕС неоднократно отмечали, что простых переговоров об условиях Brexit ждать не стоит.

Политическая нестабильность, вызванная итогами внеочередных парламентских выборов в Великобритании, прошедших в четверг, привела к росту рисков отсрочки начала переговоров по Brexit, запланированных на 19 июня. При этом в понедельник британский министр по делам Brexit Дэвид Дэвис подтвердил, что начнет переговоры о выходе страны из ЕС именно 19 июня.