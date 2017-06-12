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    В мире

    Супруга Трампа переехала в Белый дом

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    По данным СМИ, Меланья Трамп переехала в Белый дом вместе с ее младшим сыном Бэрроном. В социальной сети она написала, что с нетерпением ждет моментов в новом доме.
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Первая леди США Меланья Трамп и ее младший сын Бэррон переехали в Белый дом спустя четыре с половиной месяца после вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает телеканал NBC News.

    В своем микроблоге Twitter Меланья опубликовала фотографию с видом из окна Белого дома, написав: "С нетерпением жду моментов, которые будут у нас в новом доме".

    Меланья Трамп/Twitter, 12 июня 2017

    Ранее сообщалось, что супруга президента США решила остаться в Нью-Йорке после отъезда Трампа в Белый дом. Это было связано с тем, что их 10-летний сын Бэррон до конца учебного года должен доучиться в Нью-Йорке.

    По данным СМИ, обеспечение безопасности семьи Трампа в Нью-Йорке ежедневно обходилось полицейскому управлению города в сумму от 127 до 146 тысяч долларов.

    Ранее неоднократно появлялись кадры, когда первая леди отказывается подать руку мужу. В частности, это произошло в Риме и Тель-Авиве.

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