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    Белый дом опровергает перенос визита Трампа в Британию - СМИ

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    Согласно заявлению Белого дома, вопрос о возможном переносе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию ни разу не поднимался во время телефонного разговора.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    ED JONES / AFP

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Сообщения о возможном переносе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию не соответствуют действительности. Об этом заявил Белый дом, передает агентство Рейтер.

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    "Вопрос ни разу не поднимался во время телефонного разговора", — приводит агентство заявление Белого дома.

    Ранее газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй сообщали, что американский президент Дональд Трамп перенес свой визит в Великобританию

    Мэй пригласила Трампа посетить Британию с визитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.

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