Белый дом опровергает перенос визита Трампа в Британию - СМИ

ED JONES / AFP

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Сообщения о возможном переносе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию не соответствуют действительности. Об этом заявил Белый дом, передает агентство Рейтер.

"Вопрос ни разу не поднимался во время телефонного разговора", — приводит агентство заявление Белого дома.

Ранее газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй сообщали, что американский президент Дональд Трамп перенес свой визит в Великобританию.

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с визитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.