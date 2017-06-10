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    Пятилетняя внучка Трампа хочет стать морпехом

    (обновлено: )91
    По признанию Арабеллы, ее любимый праздник — Ханука, поскольку в этот день она получает много подарков, а если бы она могла стать звездой, то была бы звездой Давида.
    Иванка Трамп с дочерью
    twitter.com/IvankaTrump

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла заявила, что когда вырастет, то будет служить в морской пехоте.

    Об этом она написала в анкете, которую заполняла в детском саду, бланк которой в своем Twitter опубликовала ее мать Иванка Трамп.

    twitter.com/IvankaTrump
    Бланк анкеты, которую заполняла в детском саду внучка Трампа

    По признанию Арабеллы, ее любимый праздник — Ханука, поскольку в этот день она получает много подарков, а если бы она могла стать звездой, то была бы звездой Давида. 

    Также девочка написала, что ее любимая еда — мороженое, а цвет — радуга.

    Напомним, опечатка президента США Дональда Трампа в одном из его новых сообщений в микроблоге Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета.

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