Трамп готов под присягой рассказать о беседах с экс-главой ФБР

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить с показаниями под присягой и рассказать о беседах с Джеймсом Коми до его отставки с поста главы ФБР.

"Я готов на 100%", — сказал Трамп на пресс-конференции, отвечая на вопрос о готовности дать показания под присягой.

Трамп уволил Коми в начале мая, обвинив в неэффективной работе. В четверг Коми выступил в конгрессе, где рассказал о своих беседах с президентом по поводу расследования так называемого вмешательства РФ в выборы США.

Трамп на пресс-конференции опроверг ряд высказываний Коми. На вопрос, есть ли у него аудиозапись этих бесед, президент ответил: "Возможно, вы в скором времени об этом узнаете".

Советник Трампа Майкл Флинн ушел в феврале в отставку из-за того, что неверно информировал Белый дом о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.