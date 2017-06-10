Адвокат Трампа Коэн сотрудничал с экс-министром Украины Тополовым – СМИ

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости Украина. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, один из фигурантов расследования связей президентской кампании с Россией, был связан с экс-министром угольной промышленности Украины, бизнесменом и политиком Виктором Тополовым, утверждает новостной портал Buzzfeed со ссылкой на деловые документы.

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По информации издания, в 2006 году до работы с Трампом Майкл Коэн вместе со своим братом и партнером Брайаном Коэном участвовал в связанном с Тополовым проекте по строительству завода по производству этилового спирта в Украине. О помощи Коэнов в привлечении инвестиций со стороны компании Morgan Stanley попросил деловой партнер Тополова американский бизнесмен украинского происхождения Алекс Оронов, тесть Брайана Коэна. Оронов, которого СМИ называют американским миллионером украинского происхождения, скончался в США в марте текущего года при невыясненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что именно Оронов организовывал встречу представителей Трампа, в том числе Майкла Коэна и экс-депутата Рады Андрея Артеменко, предложившего "план" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России.

Адвокат, с которым связалось издание, отрицает любые связи с олигархом Тополовым, которого СМИ уличает в связях с преступным миром в России и в Украине.

До того как стать личным адвокатом Трампа, Коэн работал на руководящих постах в Trump Organization. Ранее фамилия Коэна уже появлялась в СМИ в контексте связей с Россией, когда в январе 2017 года появились сообщения о передаче британской разведкой США данных о том, что он "тайно встречался в Польше с представителями Кремля". Адвокат опроверг эту информацию, заявив, что никогда не был в Польше, после чего СМИ сообщили со ссылкой на источник в правительстве США, что в Праге с представителями России встречался не адвокат Трампа, а его тезка.

Американские законодатели заинтересованы узнать больше о потенциальных связях Коэна с Россией, в связи с чем в конце комитет по разведке палаты представителей Конгресса США запросил у него документы и показания. Как сообщается, Коэн сначала отказался, но после пообещал ответить на данный запрос.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".