В Британии отказались комментировать информацию об отмене визита Трампа

FREDERICK FLORIN / AFP

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Сообщения СМИ о переносе визита американского президента Дональда Трампа в Великобританиюне подтвердили в канцелярии британского премьера.

"Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах", — сообщила журналистам представитель канцелярии премьера.

Ранее газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй сообщила, что американский президент Дональд Трамп перенес свой визит в Великобританию.

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.