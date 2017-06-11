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    В Британии отказались комментировать информацию об отмене визита Трампа

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    В канцелярии британского премьера заявили, что королева подтвердила приглашение президенту Дональду Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах.
    Флаг Великобритании
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Сообщения СМИ о переносе визита американского президента Дональда Трампа в Великобританиюне подтвердили в канцелярии британского премьера.

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    "Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах", — сообщила журналистам представитель канцелярии премьера.

    Ранее газета Guardian со ссылкой на неназванного советника британского премьера Терезы Мэй сообщила, что американский президент Дональд Трамп перенес свой визит в Великобританию.

    Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.

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