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    В мире

    В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд

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    Как стало известно, поезд передвигался по графику, в то время как водитель грузового автомобиля не смог справится с управлением и с боковой стороны врезался в поезд.
    В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд
    rustavi2.ge

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Грузии в движущийся поезд на железнодорожном участке Гори — Никози около села Орташени врезался грузовик, в результате чего поезд сошел с рельсов.

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    Как сообщает "Департамент Железной дороги Грузии" в воскресенье, в результате аварии пострадал водитель машины.

    "Поезд передвигался по графику, в то время как водитель грузового автомобиля не смог справится с управлением и с боковой стороны врезался в поезд, в результате чего поезд сошел с рельсов. Угрозы жизни пассажиров нет, небольшое повреждение получил водитель грузовика", — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что на месте находятся соответствующие службы и ведут необходимую работу. Инцидент не повлиял на график работы других поездов.

    МВД начало расследование по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения.

    Напомним, 4 июня скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

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