В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. В Грузии в движущийся поезд на железнодорожном участке Гори — Никози около села Орташени врезался грузовик, в результате чего поезд сошел с рельсов.

Как сообщает "Департамент Железной дороги Грузии" в воскресенье, в результате аварии пострадал водитель машины.

"Поезд передвигался по графику, в то время как водитель грузового автомобиля не смог справится с управлением и с боковой стороны врезался в поезд, в результате чего поезд сошел с рельсов. Угрозы жизни пассажиров нет, небольшое повреждение получил водитель грузовика", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте находятся соответствующие службы и ведут необходимую работу. Инцидент не повлиял на график работы других поездов.

МВД начало расследование по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения.

Напомним, 4 июня скоростной междугородний поезд сошел с рельсов в немецком городе Кельн в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.