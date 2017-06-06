В метро Ирана столкнулись два поезда, десятки пострадавших

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В результате столкновения двух поездов в метрополитене Тегерана пострадали не менее 48 человек, сообщило государственное телевидение Ирана.

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По словам представителя пресс-службы метро Эхсана Мокаддама, выехавший из тоннеля поезд врезался в другой, который находился на станции Тарашт на западе города. Инцидент произошел в 18.15 по местному времени.

По данным телеканала, пострадавшие доставлены в три городские больницы.

Напомним, в мае в Берлине водитель автомобиля, уходя от столкновения с велосипедистом, въехал на станцию метро.